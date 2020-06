O investiție cum nu s-a mai văzut în România. ROMEXPO se va schimba complet Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și compania IULIUS propun schimbarea la fața a Centrului Expozițional Romexpo, din centrul Capitalei, și sunt gata sa investeasca 2,87 miliarde de euro. Va fi construit un centru de business, un parc imens, muzee și sali multifuncționale, o parcare cu 12.000 de locuri, iar Romexpo se va integra in circuitul internațional. Romexpo va deveni singurul centru expozițional din Europa care va fi complet integrat intr-un proiect cu funcțiuni mixte, contribuind la potențialul de evoluție sustenabila și durabila a Capitalei. „Demersurile noastre constante sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romexpo va deveni singurul centru expozitional din Europa care va fi complet integrat intr-un proiect cu functiuni mixte, contribuind la potentialul de evolutie sustenabila si durabila a Capitalei. „Demersurile noastre constante sunt indreptate spre consolidarea si extinderea activitatii Romexpo, care…

- De asemenea, Firea a mai spus ca incepand cu data de 15 mai vrea redeschiderea cimitirelor „Deciziile pe care le luam trebuie sa fie in concordanța cu sfaturile, opiniile epidemiologilor, virusologilor, infecționiștilor și sa nu fie diferite total fața de deciziile la nivel național, pentru ca Bucureștiul…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, s-a aratat impresionat de calea ferata care va lega Gara de Nord de Aeroportul ''Henri Coanda'', care ''va duce Bucurestiul in secolul XXI''. Acesta a anunțat ca ca lucrarile vor fi finalizate la sfarsitul lunii august, informeaza Agerpres. Am efectuat,…

- Rozatoarele vor ramane fara surse de hrana, motiv pentru care vor incepe sa se indrepte spre locuintele oamenilor, avertizeaza specialistii. Bucureștiul este una dintre cele mai afectate capitale din Europa de rozatoare. La ultimul recensamânt, estimarea era ca peste 12 milioane de sobolani…

- Casa-muzeu Brancusi de langa Hobita si vila de protocol din Predeal a lui Nicolae Ceausescu sunt scoase la vanzare prin Artmark Historical Estate.Casa in care functioneaza un muzeu privat dedicat sculptorului Constantin Brancusi se afla in satul Pestisani (comuna Pestisani, judetul Gorj),…

- Mai mulți oameni de știința și lideri ai lumii au convenit asupra unui termen limita pentru lansarea vaccinului pentru Covid-19: 18 luni. Insa alți specialiști avertizeaza ca este prea puțin timp. Potrivit acestora din urma, vaccinurile au nevoie de ani de zile de testare pentru a putea fi folosite…

- Epidemia de coronavirus lovește in economia Capitalei, insa specialiștii au și vești bune. Bucurestiul este unul dintre cele mai izolate centre de servicii din Europa de efectele negative ale epidemiei de COVID-19, iar Capitala ar suferi mult mai putin pe segmentul pietei de birouri decat alte piete…

- Femeia in varsta de 42 de ani din Bucuresti, confirmata in cursul zilei de 8 martie cu noul coronavirus, ar fi intrat in contact cu oameni care fac parte din personalul care isi desfasoara actuivitatea in cladirea Guvernului, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. „Sunt desfașurate verificari cu…