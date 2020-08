O întâlnire cu totul specială, azi, la Târgul Produs în Bistrița-Năsăud: Robert Gira poate fi salvat Aveți parte de o intalnire cu totul speciala astazi, in centrul orașului, la Targul de bunatați Produs in Bistrița-Nasaud. Robert Gira, baiatul de doar 13 ani din Nasaud, ar putea fi salvat cu ajutorul tau: Robert Gira, baiatul de 13 ani din Nasaud care s-a nascut cu tetrapareza spastica. Este țintuit la pat, iși poate mișca mainile, dar nu se poate deplasa singur. Este baiatul care ne-a emoționat cu un calcul atat de simplu: „Daca 10.000 de suflete ar dona doar 18 lei pentru cauza mea, aș putea fi salvat. Aș putea fi un copil normal, un copil care ar putea zambi, ar putea face primii pași dupa… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

