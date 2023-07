Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Cristian Radu a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie marți, 20 iunie, pentru abuz in serviciu, fiind acuzat ca a facut noi contracte cu o firma de avocatura, desi existau contracte cu alta societate de avocatura. Prejudiciul este de 13,7 milioane de lei.DNA…

- Observatorul fotbalului CIES prezinta, miercuri, topul mondial al echipelor cu numarul cel mai mare de urmaritori pe Twitter, Instagram, Facebook si TikTok, potrivit news.ro.Cu 363 milioane de urmaritori, Real Madrid o devanseaza pe marea sa rivala FC Barcelona (342 milioane. Manchester United este,…

- BJ Ahyeong era tanara de 33 de ani de origine sud-coreeana urmarita de aproape 260.000 de fani pe Instagram. Femeia a fost gasita moarta in condiții misterioase.Un barbat și o femeie de 39 și 30 de ani din China care dețin o clinica privata au fost arestați la scurt timp dupa descoperirea macabra.Ahyeong…

- Clubul Paris Saint-Germain a pierdut peste 2 milioane de urmaritori pe Instagram in ultima saptamana dupa anuntul plecarii fotbalistului argentinian Lionel Messi, informeaza joi AFP.Gruparea americana Inter Miami, unde va semna Messi, a castigat 3,7 milioane de urmaritori in aceeasi perioada, potrivit…

- Radauțeanul care ar fi fost implicat in ceea ce pare jaful secolului in județul Suceava, cu un prejudiciu de circa 1,2 milioane de euro, a fost arestat preventiv. Inițial, un judecator de drepturi și libertați de la Tribunalul Suceava a respins propunerea de arestare formulata de procurorii ...

- Deea și Dinu Maxer traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi sunt mai fericiți ca niciodata. Noul partener al vedetei i-a cunoscut pe cei mici, iar imaginile au fost postate chiar de Deea Maxer pe contul ei personal de Instagram. Iata ce relație au cei trei!

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) l-a trimis in judecata la Tribunalul Ilfov pe Mircea Minea, primarul din Chiajna, pentru fapte care au legatura cu finanțarea clubul de fotbal din localitate, Concordia, formație care evolueaza in Liga 2. Minea, primar al Chiajnei din 1996, figureaza ca membru fondator…

- Claudia Patrașcanu, in varsta de 44 de ani, s-a mutat in noua casa pe care și-a construit-o și a publicat primele imagini cu locuința. Artista a marturisit ca cei doi baieți ai sai și ai lui Gabi Badalau așteapta cu nerabdare sa se mute in noua casa.Fosta soție a lui Gabi Badalau a pus la punct ultimele…