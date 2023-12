Stiri pe aceeasi tema

- Taylor Swift, cantareața și compozitoarea emblematica, și-a sarbatorit cea de-a 34-a aniversare intr-un stil incantator, ieșind in oraș alaturi de prietena ei Blake Lively in inima New York-ului. Noaptea a fost o aventura orbitoare, care a surprins esența aurei de stea a lui Taylor, informeaza E News. …

- Ana Maria Paixao, din Brazilia, a marturisit actul șocant, care a dus la moartea lui Andre Luiz de Amorim Chapeta. Barbatul a murit din cauza arsurilor de gradul I, la patru zile dupa atacul de groaza, potrivit Mirror. Brasil. En un establecimiento comercial de Rio de Janeiro, Ana Maria Paixao, arrojo…

- Romania trece la ora oficiala de iarna in noaptea de sambata spre duminica, adica 28-29 octombrie, cand ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 29 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. In noaptea de 28 spre 29 octombrie, Romania revine de la ora de vara, care se […] The post Cea…

- Paul Anghel, directorul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), a dat publicitații vineri noi imagini cu mizeria gasita in bucataria restaurantului McDonald’s din Gara de Nord din București. Video-ul a fost publicat dupa ce, cu o zi inainte, restaurantul a fost inchis temporar…

- Mario Iorgulescu, fiul fostului șef al FRF Gino Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 13 ani și 8 luni de inchisoare in dosarul accidentului de circulație pe care l-a produs, baut și drogat la volan. Acuzațiile au fost de omor și conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si drogurilor (cocaina).…

- Tanara cu origini romanești a fost printre cei peste 260 de oameni uciși de „Festivalul Groazei” de gruparea militara Hamas. Bruna Valeanu, in varsta de 24 de ani, a fost nascuta in Brazilia și locuia cu familia in Israel. 10.000 de persoane au condus-o joi pe ultimul sau drum. Amor al projimo ❤️Para…