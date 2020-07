Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au discutat duminica, telefonic, despre comflictul din estul Ucrainei si si-au exprimat sprijinul pentru armistitiul care incepe pe 27 iulie, au anuntat birourile acestora, transmite Reuters.Citește și: Mihai Tudose,…

- O "incetare completa si atotcuprinzatoare a focului" a intrat in vigoare in zona de conflict din estul Ucrainei, incepand de luni ora 0.00 (22.00 GMT duminica), a anuntat biroul prezidential de la Kiev, citat de dpa. Incetarea focului in regiunile Donetk si Lugansk - unde separatistii…

- Un nou acord de incetare a focului "complet si atotcuprinzator" va fi implementat de luni in estul Ucrainei, a anuntat miercuri seara administratia prezidentiala de la Kiev, transmite dpa. Acordul a fost anuntat mai devreme si de reprezentanti ai separatistilor pro-rusi din regiunile Donetk si Lugansk,…

- Liderii europeni au fost de acord sa extinda sancțiunile economice împotriva Rusiei pentru anexarea Crimeii în 2014 și pentru conflictul din estul Ucrainei pâna în ianuarie 2021, a declarat vineri șeful Consiliului European, relateaza Reuters.Charles Michel a anunțat acest…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit o serie de masuri ce sunt menite sa relaxeze restricțiile impuse de epidemia de COVID-19. Intre acestea se numara deschiderea mall-urilor, a piscinelor, a salilor de sport, dar și dispoziții ce au in vedere organizarea evenimentelor.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat regretul miercuri ca apelul sau din 23 martie la o incetare a focului in lume pentru o angajare mai eficienta in lupta impotriva pandemiei de COVID-19 nu a suscitat actiuni concrete, potrivit AFP, potrivit Agerpres."O incetare a focului…