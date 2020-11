Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii SPR 14 Vama au efectuat verificarea la domiciliu a unei familii care domiciliaza pe raza comunei Moldovița, sat Moldovița, ocazie cu care au constatat faptul ca un minor de 16 ani nu se afla la domiciliu. S-a constatat ca tatal minorului și fiul acestuia, s-au intors in țara dintr-un stat…

- Politistii doljeni au descins in aceasta dimineața, in Targul de saptamana Facai. Oamenii legii au sanctionat mai multe persoane care nu au respectat masurile individuale de protectie. Valoarea totala a amenzilor este de 3.000 de lei. Potrivit IPJ Dolj, la actiune au participat si jandarmii Gruparii…

- Sancționat contravențional pentru comerț neautorizat și nereguli privind starea tehnica a autovehiculului. Pe 21 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefanești au depistat un barbat de 36 de ani, din aceeași localitate, care oferea spre vanzare, in mod ambulant, legume, justificand doar…

- Polițiștii au efectuat verificari pentru a depista respectarea sau incalcarea regulilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus. O tinerica și doi barbați care ar fi trebuit sa fie in carantina au fost gasiți…in cu totul alte locații. Polițiștii au efectuat ieri verificari in zone aglomerate, zone…

- Politistii si jandarmii damboviteni au aplicat sanctiuni, sub forma de amenzi sau avertismente, in baza Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, localnicilor din satul Dobra, care se afla in carantina si unde rata de infectare calculata pentru…

- Peste 300 de persoane au participat sambata noaptea la o petrecere din incinta Cluj Arena. Petrecaretii au ignorat masurile anti-COVID, iar organizatorul evenimentului a fost amendat cu 1.000 de lei. De asemenea, procurorii au deschis dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, transmite publicatia…

- In jurul orei 12.30, politistii Postului de Politie Ciurea au fost sesizati despre faptul ca la o sectie de votare o femeie, fata de care era dispusa masura carantinarii la domiciliu s-a prezentat la vot. In urma verificarificarilor a rezultat ca aspectele sesizate se confirma, femeia fiind sanctionata…