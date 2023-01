Stiri pe aceeasi tema

- O femeie insarcinata in opt luni a fost lovita de o masina, seara trecuta in Capitala, in timp ce traversa strada. Cateva ore mai tarziu, femeia a pierdut sarcina la spital. Soferul care a accidentat-o, un cetatean britanic, a fugit de la locul accidentului. A fost prins pe ultima suta, chiar in timp…

- Guvernul a aprobat astazi un plafon de 1,5 miliarde de lei pentru derularea programului „Noua Casa” in anul 2023, in timp ce valorile maxime pentru credit au ramas aceleași ca in 2022: 66.500 euro (pentru locuinte al caror pret este de maximum 70.000 euro, cu avans solicitat de 5%) și, respectiv, 119.000…

- O femeie care alerga in zona unui lac din Sectorul 6 al Capitalei a murit sambata dimineața. Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 despre faptul ca aceasta ar fi fost mușcata de caini. Polițiștii Secției 20 din Capitala au fost sesizați sambata, prin apel la 112, cu privire la faptul ca o persoana…

- Potrivit deciziei instantei, Marcela Leonte a primit 4 ani pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa si 1 an si 6 luni pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenta alcoolului sau a altor substante, relateaza Agerpres.Cele doua pedepse au fost…

- Accident mai putin obisnuit in Capitala. Un sofer a ajuns cu masina intr-o groapa de cativa metri dupa ce a facut slalom printre autoturismele din trafic pe șoseaua Pantelimon. Barbatul aflat la volan a reușit sa iasa singur din masina și nu a fost grav ranit in urma impactului. Groapa era de fapt o…