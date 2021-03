Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea didactica in comuna Vad se va desfașura online. Anunțul a fost facut, in urma cu puțin timp, de prefectul Clujului, Istvan-Szilard Tasnadi. Prin Hotararea Nr. 32 din 12 martie 2021, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a decis ca ”incepand cu data de 15.03.2021, in unitațile…

- Gradinița cu Program Prelungit „Mica Sirena” din municipiul Cluj-Napoca se deschide! Preșcolarii vor merge la cursuri în format fizic, începând cu data de 9 martie 2021. În același timp, alte doua gradinițe…

- Comitetul Județean Pentru Situații de Urgența Cluj a hotarat reluarea activitații in Gradinița cu Program Prelungit „Prichindelul Isteț” din Turda, inchisa in urma cu o saptamana.

- In urma ședinței extraordinare a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența (CMBSU) de ieri, 25 februarie, s-a decis suspendarea activitații didactice cu participare fizica in doua unitați de invațamant din Capitala, este vorba despre o gradinița din sectorul 4 și despre o școala…

- Activitatea didactica cu prezența fizica la o gradinița din Cluj-Napoca se suspenda pâna la data de 8 martie 2021. Preșcolarii de la Gradinița cu Program Prelungit „Mica Sirena” din municipiul Cluj-Napoca își vor…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a decis suspendarea cursurilor la Gradinita cu Program Prelungit nr. 45 din municipiul resedinta. Aici au fost inregistrate trei cazuri pozitive cu virusul SARS-CoV-2 in randul personalului auxiliar si cel nedidactic, informeaza, joi, Prefectura.…

- Un numar de 10.198 de unitati de invatamant au inceput luni semestrul al doilea in scenariul verde, 6.583 in scenariul galben si 1.051 in cel rosu, informeaza Ministerul Educatiei. Un numar de 57 de unitati de invatamant continua cursurile online din motive de infrastructura, cu aprobarea ISJ si…