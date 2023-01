O gorjeancă lucrează la cel mai bun spital din Marea Britanie Un medic din Gorj lucreaza la cel mai bun spital din Marea Britanie. Roxana Hotoboc, medic de urgenta și fosta șefa a Serviciului de Ambulanța Județean Gorj, a declarat ca Spitalul „St. Thomas”, din Londra, ocupa prima poziție in topul celor mai bune spitale din Marea Britanie in 2022. „Va informez, ca fapt divers, ca spitalul la care lucrez, „St. Thomas”, din Londra, pentru anul 2022 (și nu numai), ocupa poziția numarul 1 in topul celor mai bune spitale din UK! Sincer, este binemeritata aceasta poziție! Sigur, niciunde nu e totul perfect, și sunt sigura ca pot fi și pareri contrare, dar, la acest… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

