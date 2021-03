O galerie fizică de lucrări digitale "NFT" se deschide la New York O galerie dedicata în întregime așa-numitelor opere digitale &"NFT&" s-a deschis la New York, prezentându-se ca primul spațiu de expoziție fizica din lume dedicat acestei tehnologii care atrage tot mai mulți colecționari, potrivit AFP.



A doua zi dupa deschiderea acestei galerii din New York, s-a deschis și la Shanghai o expoziție dedicata &"NFT&".

Inițialele NFT vin de la non-fungible token. Token-ul este o dovada care îi da posesorului acces la o valoare digitala. Caracterul non-fungibil presupune ca token-urile nu pot fi replicate. Aceste caracteristici fac… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

