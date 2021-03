Stiri pe aceeasi tema

- O retrospectiva dedicata artistei Niki de Saint Phalle va fi vernisata joi la Museum of Modern Art din New York (MoMA), propunand o perspectiva noua asupra operei acestei pictorite si sculptorite franco-americane, potrivit AFP, citat de AGERPRES. Desi si-a petrecut mare parte din copilarie…

- Christie's a anuntat marti ca pune in vanzare o opera considerata prima creatie complet digitala oferita de o casa de licitatii importanta, informeaza Reuters. Intitulata ''Everydays - The First 5000 Days'' si semnata de artistul digital american cunoscut sub numele de Beeple, creatie…

- Biblioteca Naționala a Republicii Moldova invita oamenii sa viziteze expoziția de documente și publicații din colecțiile BNRM și a Agenței Naționale a Arhivelor cu genericul „... El floarea graiului o saruta pe fața”, prilejuita aniversarii a 110-a a poetului Liviu Deleanu. In expoziție sint expuse…

- Muzeul Astra din Sibiu a anuntat vineri ca incepe lucrarile pentru renovarea Casei Artelor, investitie totala de 2,5 milioane euro care va include renovarea completa a unei case de patrimoniu din Piata Mica a Sibiului si transformarea ei in spatiu pentru organizarea de ateliere de mestesugarit, o…

- Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu a vernisat in cadrul Zilelor Eminescu, Ediția ianuarie 2021, expoziția permanenta intitulata Botoșani – Ipotești, secolul XIX, aflata in holul Muzeului Tematic Mihai Eminescu.

- La Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost inaugurata ieri, 4 ianuarie, expoziția cu genericul ”La pas prin Chișinaul secolului XX”. Solicitata de agenție, directorul adjunct al instituției, Mariana Vasilache a menționat ca Chișinaul este, fara dubii, un oraș al contrastelor. O așezare care-și…