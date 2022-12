O gafă la „Veranda”. O avocată suspendată încurcă iţele dosarului făcut în urma percheziţiilor masive de săptămâna trecută Procurorii DIICOT par sa fi comis o gafa copilareasca in dosarul „Veranda". O verificare ce putea fi facuta in 30 de secunde ar putea da peste cap ancheta si probele stranse in urma perchezitiilor de miercurea trecuta. Situatia, speculata de avocatul uneia dintre inculpatele din dosar a oferit munitie gratuita si celorlalti. FOTO: In stanga imaginii este restaurantul Veranda construit pe Hala Centrala, iar in dreapta este avocata suspendata Cristina Oteleanu Pe masa magistratilor Tribunalului s-au aflat ieri primele contestatii indreptate impotriva deciziei procurorilor de a-i pune sub control… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

