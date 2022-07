Stiri pe aceeasi tema

- Doua submarine rusesti au fost urmarite de o nava de razboi a Royal Navy in Marea Nordului, in timp ce in Regatul Unit continua instruirea militarilor ucraineni de catre armata britanica, relateaza vineri DPA.

- Trupe, avioane si nave rusesti vor desfasurate in Nicaragua in scopul instruirii, al aplicarii legii sau al interventiilor de urgenta. Intr-un decret publicat saptamana aceasta si confirmat de Rusia, Ortega va permite trupelor rusesti sa indeplineasca sarcini de aplicare a legii, „ajutor umanitar,…

- Coreea de Nord a lansat opt rachete balistice cu raza scurta de acțiune in largul coastei de est, afirma Coreea de Sud, potrivit CNN. Coreea de Nord a lansat duminica opt rachete balistice cu raza scurta de acțiune in apele din largul coastei sale estice, a anunțat Statul Major din Coreea de Sud.…

- Anunțul care ingrozește din nou Occidentul a sosit! In cursul zilei de astazi, Rusia a anunțat finalizarea testarii rachetei hipersonice „invincibile” Zircon. Informația a fost transmisa de un inalt oficial militar rus, care a menționat ca o va desfasura inainte de sfarsitul anului pe o noua fregata…

- Familia regala britanica ofera gazduire familiilor ucrainene fortate sa isi paraseasca tara din cauza razboiului, la fel ca mii de alti britanici generosi, sustine publicatia britanica Daily Express, potrivit DPA. Membrii acesteia au promis ca isi vor face partea lor de datorie si vor oferi gazduire…

- O nava chineza de spionaj a fost urmarita in largul coastei de vest a Australiei, la mai puțin de 50 de mile marine de o instalație de aparare sensibila, a anunțat Australia, ceea ce a starnit ingrijorare cu privire la comportamentul Chinei in regiune, sc

- O nava chineza de spionaj a fost urmarita in largul coastei de vest a Australiei, la mai puțin de 50 de mile marine de o instalație de aparare sensibila, a declarat vineri Australia, ceea ce a starnit ingrijorare cu privire la comportamentul Chinei in reg

- Un roman este implicat in atacurile cibernetice rusești care au avut loc in ultimele zile asupra mai multor site-uri din Romania. Barbatul a fost arestat in Londra, la cererea autoritaților romane.