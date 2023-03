O fotografie pentru psihanaliști O fotografie oficiala a președintelui Romaniei in Țara Soarelui Rasare pare opera unui caricaturist nu o captura la scara 1/1. Cu un zambet extins de figurant intr-un film american cu salbatici, K. Iohannis e un mesager accesorizat cu tot ce ii este necesar pentru a se prezenta exact așa cum il descriu faptele politice. Nu este deloc exclus, dupa atitudinea stauara afișata, ca primul om al țarii noastre sa le considere pe Altețele lor niște amarați, cum vezi deseori prin Romania. De ce o fi atat de paralel in fericirea sa triumfalista K. Iohannis, in aceste vremuri crancene care se citesc pe fețele… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

