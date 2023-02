Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum bine știm cu toții, in ultima vreme s-a spus ca Francisca ar avea o relație cu TJ Miles. Fosta soție a lui Bogdan Lațescu a postat prima fotografie alaturi de celebrul vlogger pe o rețea de socializare. Ce a postat fosta concurenta de la X Factor.

- Andra Mihail a devenit cunoscuta dupa ce a participat in sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. S-a numarat printre cei mai indragiți concurenți, atat de catre chefi, cat și de catre telespectatori. A disparut o scurta perioada din luminile reflectoarelor, insa acum este implinita din toate punctele…

- In urma cu cateva zile, Roberto facea mai multe dezvaluiri despre fosta relație, moment in care a marturisit ca a avut parte și de momente mai neplacute. Tot atunci, concurentul spunea ca fosta iubita era insarcinata și ca a decis sa se desparta. La auzul acestor declarații, Carmen, tanara cu care Roberto…

- Bianca Dragușanu a dat carțile pe fața in ceea ce privește relația ei cu parinții iubitului sau. Fosta asistenta TV a vorbit, fara ezitare, despre familia lui Gabi Badalau intr-un interviu pentru Antena Stars.

- Americanca Alyssa Zebrasky, 31 de ani, a renunțat la droguri, tatuajele de pe fața au disparut și are o noua relație, a semnalat New York Post . O panza uriașa de paianjen pe frunte. Tatuaj cu schelete in jurul ochilor. Buzele „cusute”. Chipul Alyssei Zebrasky a facut titluri in intreaga lume, in 2018.…

- Sorana Darclee pastreaza vie amintirea tatalui sau. Aceasta are o relație foarte buna chiar și dincolo de moarte și a recunoscut ca a primit numeroase semne de la el. De cateva ori i-a cerut ajutorul și nu a intarziat sa apara.

- La mai bine de un an dupa ce s-a afișat cu fosta lui partenera de viața de care ulterior s-a desparțit, acum Enzo de la Chefi la cuțite iubește din nou. Fostul concurent traiește o frumoasa de iubire alaturi de Cristina, o fosta tenismena. In exclusivitate pentru Spynews.ro, el ne ofera primele declarații…

- Magda Ciumac este una dintre vedetele descoperite și promovate de OTV, postul lui Dan Diaconescu. Ea și fostul sau partener au fost protagoniștii unor scene unice in istoria televiziunii de la noi din țara. Anii au trecut, iar viețile celor doi s-au schimbat complet. Cum arata acum bruneta și ce relația…