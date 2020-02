Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsufletit al unei tinere de etnie roma din comuna Chirnogi a fost adus acasa, la aproape 3 saptamani de la deces pentru a fi inmormantat crestineste. Emilia Mirela Paun, de 31 de ani, a murit subit, in conditii misterioase in Anglia, pe 11 februarie. Repatrierea s-a facut in urma eforturilor…

- Noi detalii in cazul mortii celebrei Caroline Flack, fosta prezentatoare a emsiunii "Insula Iubirii". Politia a publicat un raport din care reiese modul in care vedeta si-a pus capat zilelor, in locuinta din estul Londrei.

- Este zi mare astazi in familia Laviniei de la Mireasa pentru fiul meu. Fosta concurenta implineste o frumoasa varsta, iar cel care a tinut sa impartaseasca marea veste cu prietenii si fanii lor a fost chiar Eduard, sotul sau.

- Un tanar in varsta de 20 de ani, din Ploiești, și-a pus capat zilelor in incinta parasita a fostei uzine „Petroutilaj” din Poiana Campina.Tanarul s-a dus intr-un loc retras și și-a taiat gatul cu o sticla sparta, a informat campinatv.ro. Se pare ca tanarul și-a luat zilele inainte de Craciun, dar a…

- Trupul unui tanar de 18 ani a fost scos duminica dupa amiaza de la fundul lacului Marghiloman, din Buzau, relateaza Romania TV. Un tanar de aproximativ 18 ani a fost scos mort duminica din lacul Marghiloman din Buzau, un trecator care se plimba in parc fiind cel care a observat cadavrul si a sunat la…

- Cornel Galeș va fi inmormantat de catre fosta lui iubita, Viviana Mantoiu. Vaduvul Ilenei Ciuculete va fi ingropat langa artista, la Cimitirul Straulești, pe 12 decembrie. Trupul neinsuflețit va fi adus in țara pe 10 decembrie de catre Viviana Mantoiu, cea care a și platit 3.700 de euro, reprezentand…