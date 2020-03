O formatie din Canada a intrat in Cartea Recordurilor dupa ce a sustinut un concert de 50 de minute la o adancime de 1.893 de metri sub nivelul marii, informeaza UPI. Formatia Shaft Bottom Boys a sustinut la data de 7 martie un concert in mina Creighton, operata de compania Vale, din orasul Greater Sudbury, situat in Ontario, eveniment la care a asistat reprezentanta Guinness World Records, Kaitlin Vesper. ''Lucrand pentru Guinness World Records, am ocazia sa cunosc o multime de oameni foarte interesanti si sa calatoresc in multe locuri deosebite, dar pot confirma ca nu am fost in niciun…