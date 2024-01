Stiri pe aceeasi tema

Manastirea Bradu, una dintre cele mai cunoscute destinații din județul Buzau, devine acum mult mai accesibila pentru turiștii din intreaga țara. Cu o istorie bogata de sute de ani, acest monument poate fi explorat acum printr-un simplu clic

Suntem deja la finalul celui de-al treilea an de cand trebuiau finalizate lucrarile la podul metalic peste Mureș de la Lipova, insa de-a lungul șantierului...

Cea de-a VI-a ediție a Festivalului-concurs regional „Colindita" s-a desfașurat joi, 7 decembrie, la Oradea, parte din proiectul regional „Tradiție, moștenire și simțire romaneasca", proiect...

Un grav accident rutier a avut loc in comuna Remetea Mare, județul Timiș, in jurul orei 19. S-au izbit un microbuz de transport marfa, in...

UTA joaca maine un meci dificil pe teren propriu cu Hermannstadt, deși este impropriu spus acest teren propriu atat timp cat se joaca la Oradea....

O fata a fost batuta cu salbaticie intr-o zona centrala din Arad de un grup de tinere. Fata a fost pusa la pamant, iar agresorii se distrau și filmau. Toți sunt elevi la Colegiul de Arte „Sabin Dragoi" Arad și la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara Arad. Pe langa violențe, pe filmul aparut in…

Deșeuri de plastic din Austria, Croația și Ungaria, dar și din țara, sunt sortate și recuperate cu ajutorul unor muncitori nepalezi și indieni, langa un sat din vestul Romaniei, in județul Bihor, aproape de granița cu Ungaria. Intr-un control realizat la mijlocul lunii septembrie, Garda de Mediu a gasit…

Oțelul i-a dat Batranei Doamne cu terenul in cap, a dat cu ea de pamant și i-a scos din cap visul de play-off. UTA nu...