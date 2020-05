Stiri pe aceeasi tema

- Poliția municipiului Targu Mureș a fost sesizata telefonic marți, de catre reprezentantul unei unitați medicale din Targu Mureș, cu privire la faptul ca un pacient internat in acea unitate medicala, confirmat cu COVID-19, ar fi parasit unitatea. Imediat dupa anunț, polițiștii mureșeni s-au constituit…

- Un tanar din Targu Mureș a fost agresat și scuipat astazi, de un barbat nemulțumit ca i s-a atras atenția ca și-a parcat autoturismul pe un loc destinat persoanelor cu handicap. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 11.00, in parcarea magazinului Darina din comuna Sancraiu de Mureș, și ne-a fost adus…

- Zambeste, vom invinge!” este o initiativa a Primariei municipiului Targu Mures si, totodata, un mesaj adresat copiilor din unitatile de invatamant prescolare, primare si gimnaziale din Targu Mureș in aceasta perioada dificila pe care o traversam in prezent. ”Concursul se adreseaza elevilor si copiilor…

- Dorin Florea, primarul municipiului Targu Mureș, a transmis un mesaj tranșant, legat de posibila reluare a anului școlar, dupa data de 15 mai Sursa articolului: Dorin Florea crede ca reluarea cursurilor școlare dupa 15 mai ar fi un RISC URIAȘ Credit autor: Diana Panca. Source

- Cunoscuta și apreciata creatoare de moda Luminița Balazs, proprietara Galeriei de Stil Luminița Balazs din Targu-Mureș, a anunțat, joi seara, pe pagina sa de Facebook, ca pregatește o colecție speciala de maști de protecție. Cel mai probabil, maștile de protecție din viitoarea colecție se vor asorta…

- Zece medici rezidenti de la Targu Mures au fost detasati la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc, pe perioada starii de urgenta, si vor lucra in sectiile de Urgenta si Terapie Intensiva, dar si la cortul de triaj, a informat conducerea unitatii sanitare, intr-un comunicat de presa Sursa articolului:…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat luni, 20 aprilie, al 456-lea deces inregistrat in Romania din cauza infecției cu noul coronavirus, la o pacienta internata in Targu-Mureș. Redam, in randurile de mai jos, informațiile facute publice de Grupul de Comunicare Strategica: Femeie, 63 ani din judetul…

- Primarul municipiului Targu-Mureș, Dorin Florea, a scris miercuri, 15 aprilie, pe pagina sa de Facebook ca in opinia sa autoritațile centrale care gestioneaza starea de urgența impusa de pandemia de Covid-19 ar trebui sa renunțe la anumite restricții, astfel incat ”economia sa porneasca ușor”. ”Ma deranjeaza…