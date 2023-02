Stiri pe aceeasi tema

- Contributia OMV Petrom la bugetul de stat al Romaniei a crescut anul trecut cu sapte miliarde lei, de la 12 miliarde lei in 2021 la peste 19 miliarde lei, impozitarea specifica industriei depasind 7,3 miliarde lei, conform datelor prezentate joi, intr-o conferinta de presa, de directorul financiar…

- In ciuda faptului ca nu detine in prezent niciun tanc Leopard 2 de fabricatie germana, Olanda a declarat miercuri ca este pregatita sa cumpere tancurile pe care in prezent doar le inchiriaza, pentru a le trimite in Ucraina, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Meteorologul șef al ANM, Elena Mateescu, susține ca finalul lunii ianuarie va aduce cu sine ninsori puternice in aproape toata țara. Ea a explicat ca vremea se va raci, iar in București am putea avea ninsori incepand de joi noaptea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Meteorologii anunta precipitatii moderate cantitativ, ninsori la munte, intensificari ale vantului de luni de la ora 18:00, pana miercuri la aceeasi ora, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- O fregata germana va consolida flancul NATO in Atlanticul de Nord, in Marea Nordului si Marea Baltica in urmatoarele luni, transmite miercuri dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Bursa de Valori Bucuresti merita toata aprecierea, pentru ca a ramas o arena a echilibrului, a cresterii continue, o comunitate atractiva atat pentru investitori, cat si pentru companiile interesate de finantare, se arata in mesajul presedintelui Klaus Iohannis, transmis la evenimentul aniversar…

- Firma de criptomonede FTX s-a prabușit dupa ce a fost „condusa ca un fief personal de Sam Bankman-Fried”, a declarat un avocat in fata unei instante din Delaware, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- OPEC si-a revizuit in scadere previziunile privind cresterea cererii globale de petrol in 2022, pentru a cincea oara din aprilie, si a redus si mai mult cifra de anul viitor, invocand provocarile economice tot mai mari, inclusiv inflatia ridicata si cresterea ratelor dobanzilor, transmite Reuters.…