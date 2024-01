Suma de 114.200 de lei va fi primita de o firma din București pentru a intocmi proiectarea și documentația aferenta proiectului de inlocuire a suprafeței de joc și a sistemului de iluminat la Sala Constantin Jude din Timișoara. Licitația organizata de Primaria Timișoara a fost caștigata de societatea Electra Luc Construct S.R.L. Proiectul ”Servicii de ... The post O firma din București va face documentația pentru refacerea parchetului și a sistemului de iluminat la Sala Constantin Jude appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .