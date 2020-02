Stiri pe aceeasi tema

- O firma din Mosnita Noua cu zero angajati si avand ca obiect de activitate… cresterea porcinelor va construi marele complex sportiv din Calea Lipovei, una din marile promisiuni ale primarului Nicolae Robu. Firma infiintata in 2018 va primi de la primarie aproximativ cinci milioane de euro pentru respectiva…

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia mai multor documente care dovedesc, inca o data, faptul ca administrația condusa de Nicolae Robu a fost transformata intr-o simpla marioneta pentru planurile imobiliare ale omului de afaceri Teodor Tuducan, prietenul primarului Timișoarei. Va reamintim ca, in ultimii…

- O firma din Timișoara nu se lasa și continua sa blocheze roțile mașinilor din parcarile unor spații comerciale din oraș, in ciuda insistențelor reprezentanților primariei de a stopa aceasta practica, pe motiv ca este una ilegala. Astfel, Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa…

- Pas important facut de Primaria Timișoara cu scopul de a realiza complexul sportiv și de agrement din Calea Lipovei. Nicolae Robu a anunțat, astazi, pe pagina sa de Facebook, ca a fost lansata licitația pentru execuția lucrarilor, in urma cu trei zile. Va reamintim ca in Calea Lipovei municipalitatea…

- Candidatul USR la Primaria Timișoara, Dominic Samuel Fritz, a reacționat, astazi, pe Facebook, la informația lansata in spațiul public ca, in urma discuțiilor dintre Ludovic Orban și Dan Barna, ar urma sa fie susținut pentru inca un mandat, Nicolae Robu. In realitate, discuția celor doi președinți de…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a anuntat, marti, ca in urma unei verificari s-a stabilit ca firma Bistim Dera SRL, care a facut dezinsectia si deratizarea in blocul de pe strada Miorita nr. 8, in care au murit doi copii si mama unuia dintre acestia, nu avea acord comercial de la Primaria…

- Victorie pentru Primaria Timișoara in fața OPC Timiș. Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, ca a fost anulat in instanța procesul verbal intocmit de OPC Timiș prin care operațiunea „ghilotina”, in timpul careia Nicolae Robu a taiat cabluri aeriene din…

- Doua instante au stabilit ca Primaria Timisoara a angajat ilegal un medic scolar. Dupa confirmarea ilegalitatilor, pe care o ancheta jurnalistica le-a devoalat cu mult inaintea deciziei judecatorilor, primarul Nicolae Robu a cerut concedierea medicului. Primaria s-a trezit in situatia de a nu-l putea…