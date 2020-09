Stiri pe aceeasi tema

- Avertizarea de instabilitate atmosferica accentuata este valabila incepand cu ora 13:00 și va dura pana aproape de miezul nopții. Sub codul portocaliu va fi județul Hunedoara și peste 20 de județe din țara. Meteorologii avertizeaza ca vor cadea ploi torențiale, iar vantul va sufla cu intensificari…

- Avertizarea de instabilitate atmosferica accentuata este valabila incepand cu ora 13:00 și va dura pana aproape de miezul nopții. Sub codul portocaliu va fi județul Hunedoara și peste 20 de județe din țara. Meteorologii avertizeaza ca vor cadea ploi torențiale, iar vantul va sufla cu intensificari…

- Astazi comemoram 487 de ani de la batalia de la Obertyn, care s-a dat la 22 august 1531, reprezentind o confruntare moldo-polona pentru tinutul Pocutiei. Dupa incursiunea initiata de domnul Moldovei, Petru Rares in Pocutia, un conflict cu Polonia era iminent. Regele Poloniei Sigismund I trimite o oaste…

- O singura coronita cu panglica in culorile Ungariei - rosu, alb si verde - se afla depusa marti, la comemorarea a 564 de ani de la moartea fostului voievod al Transilvaniei si tata al regelui Matei Corvin, pe sarcofagul lui Iancu de Hunedoara, aflat in interiorul Catedralei Romano-Catolice "Sfantul…

- O singura coronita cu panglica in culorile Ungariei - rosu, alb si verde - se afla depusa marti, la comemorarea a 564 de ani de la moartea fostului voievod al Transilvaniei si tata al regelui Matei Corvin, pe sarcofagul lui Iancu de Hunedoara, aflat in interiorul Catedralei Romano-Catolice "Sfantul…

- 106: se constituie provincia Dacia Porolissensis S-a intamplat in 11 august 106 – O diploma militara romana, descoperita la Porolissum, atesta ca, la aceasta data, se constituise provincia romana imperiala Dacia 1456 – Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei (1441 – 1456), moare rapus de ciuma…

- La data de 11 iulie 1456 a decedat rapus de ciuma la Zemun, langa Belgrad, Ioan (Iancu) de Hunedoara. Ioan de Hunedoara, numit uneori Ioan (Ion) Huniade, Iancu de Hunedoara sau Ioan Corvin (n. cca. 1387) (in latina Ioannes Corvinus), a fost ban al Severinului din 1438, voievod al Transilvaniei intre…

- Ziarul Unirea 11 august 1456, ziua in care Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, se stinge din viața. A fost inmormantat la Alba Iulia, iar pe piatra sa funerara sta inscris ”S-a stins lumina lumii” Iancu de Hunedoara a ramas in istorie ca fiind romanul care a reusit sa castige, in vremuri de…