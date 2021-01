O fetiță s-a născut cu inima în afara cutiei toracice. Cum arată O fetița din Rusia s-a nascut cu inima in afara cutiei toracice. Virsaviya Borun-Goncharova sufera de o afecțiune extrem de rara, iar fiecare bataie a inimii sale este vizibila. Fetița in varsta de 11 ani, originara din Rusia, s-a nascut cu o boala genetica congenitala rara, cu localizare toraco-abdominala, numita Pentalogia lui Cantrell sau sindromul Cantrell. Cutia toracica a micuței, precum și mușchii abdominali nu s-au format corespunzator atunci cand era in uter. Din acest motiv, inima a ramas in afara toracelui. Citește și: Povestea unei tinere care s-a nascut fara maini și fara picioare:… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

- Virsaviya Borun-Goncharova este o fetița nascuta in Rusia, care a devenit un fenomen mondial. Vorsaviya s-a nascut cu inima in afara corpului, iar fiecare bataie a inimii este vizibila. Medicii au oferit amanunte extrem de interesante despre condiția ei rara.

