O fetiță s-a electrocutat în timp ce se juca într-un parc din sectorul 6 al Capitalei Incidentul a avut loc luni seara, cand fata se juca intr-un parculeț din sectorul 6 al Capitalei. Potrivit unor surse din poliție, citate de Digi24, Poliția a demarat cercetari pentru vatamare corporala din culpa, iar parcul a fost evacuat.Polițiștii Secției 20 Poliție au fost sesizati prin apel la 112 ca in parculețul de joaca pentru copii de pe strada Tabla Buții, din Sector 6, o fetița care se juca, s-a electrocutat. La venirea polițiștilor, minora se afla intr-o ambulanta, unde i se acordau ingrijiri medicale. Martorii oculari, citați de Digi24, au relatat faptul ca fata s-a urcat pe un garduleț… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

- La data de 07.08.2023, in jurul orei 20.55, politistii Secției 20 Poliție au fost sesizati, prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca, in parculețul de joaca pentru copii, situat pe str Tabla Buții, Sector 6, o fetița care se juca, s-a electrocutat.La fața locului s-au deplasat de urgenta politistii,…

- O fetița care se juca intr-un parculeț din sectorul 6 din București s-a electrocutat luni seara. Surse din poliție spun ca se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Parcul a fost evacuat.

