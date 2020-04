Stiri pe aceeasi tema

- S-a ridicat de la masa, unde era cu familia și a plecat la spital, sa opereze o fetița de 7 ani, infectata cu noul COVID-19. Un medic din Constanța impartașește emoțiile pe care le-a trait și povestește cum a decurs intervenția de 40 de minute, apoi dezinfectarea, de alte 40 de minute, anunța MEDIAFAX.Echipa…

- O echipa de medici din Spitalul Judetean de Urgenta Constanta a efectuat prima interventie chirurgicala asupra unui pacient infectat cu noul coronavirus, COVID 19.Potrivit unui comunicat de presa dat publicitatii de Primaria Constanta, este vorba despre o fetita de aproape 7 ani, din Constanta, care…

- Pana astazi, 9 aprilie 2020, in județul Alba au fost inregistrate patru decese provocate de infecția cu noul coronavirus, trei barbați și o femeie. Aceasta avea 70 de ani și era din orașul Zlatna. Femeie a fost internata in data de 7 aprilie 2020 la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia, cu…

- O fetita in varsta de 5 ani, din Urechești, judetul Bacau, a fost luata cu izoleta de acasa si dusa la Spitalul Județean de Urgența, pentru a i se face teste privind infectarea cu coronavirus. Source

- O femeie insarcinata și infectata cu noul coronavirus a nascut o fetița sanatoasa, in nord-estul Chinei, a anunțat luni agenția de presa Xinhua.Femeia, care traiește in provincia chineza Heilongjiang, era insarcinata in 38 de saptamani in momentul in care a dezvoltat o febra puternica, joi, și a ajuns…