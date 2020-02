Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de doar 32 de ani, mama a doi copii, a fost ucisa vineri dimineața, in locuința din Chitila, chiar de soțul ei. Conform Antena 3, rudele femeii susțin ca aceasta a alertat in repetate randuri Poliția, insa nimeni nu a facut nimic.

- UPDATE Doua victime au ajuns la spital in urma accidentului rutier produs pe raza comunei Costești, una fiind o fetița in varsta de 2 ani, in stare foarte grava, intubata. Și tatal acesteia prezinta multiple leziuni. Din primele date, autoturismul condus de o șoferița de 26 de ani din Gheraseni, din…

- A batut-o, a scos-o afara in picioarele goale, asta in timp ce abia reușea sa scoata doua vorbe, din pricina alcoolului care parca ii luase mințile. Soarta fetiței de șapte ani, maltratata de mama aflata in stare avansata de beție, nu a fost inca decisa.

- Accidentul a fost produs in Pasul Mestecaniș, in județul Suceava. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, nu mai puțin de șapte persoane au nevoie de ajutor medical, iar o fetița de șapte ani este in stare grava.

- Caz incredibil in Gura Sutii, in Dambovita, acolo unde o fetita de 13 ani a fost omorata de un olandez pedofil. De data aceasta, o fetita tot de 13 ani a fost gasita inconstienta, la marginea unei paduri, dupa ce ar fi fost batuta de tatal ei.

- Durere fara margini in familia Adrianei Mihaela Fieraru, copila de 11 ani ucisa fara mila de cetateanul olandez, in luna septembrie a acestui an. Rudele micutei se pregatesc pentru pomana de trei luni, care va avea loc sambata. Mama a dezvaluit ce i-a spus procurorul de caz, in privinta finalizarii…

- O fetița din localitatea Caltuna, comuna Smeeni, a fost adus in stare grava la Unitatea de primiri Urgente din Buzau. Copilul, in varsta de 7 ani, cu stare generala grava, a fost gasit inconstient acasa. In aceeasi camera se afla mama, in varsta de 26 de ani, decedata din cauza monoxidului de carbon…

