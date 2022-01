Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie. O fetița de 2 ani a fost gasita moarta in casa de medicii de la Ambulanța. Polițiștii din Harghita au anunțat ca vor deschide o ancheta. Micuța prezenta pe corp mai multe leziuni. Mama spune ca aceasta a cazut de mai multe ori in ultima vreme.

- Polițiștii din Harghita au deschis sambata o ancheta dupa ce au fost sesizați de medicii de la Ambulanța cu privire la moartea unei fetițe in varsta de 2 ani. Aceasta prezenta pe corp mai multe leziuni. Potrivit IPJ Harghita, sambata dupa-amiaza polițiști au fost sesizați de un echipaj de ambulanța…

- O fetița de doar 2 ani a fost gasita moarta in casa, intr-o localitate din Harghita. Poliția desfașoara o ancheta. Copila a fost descoperita cu mai multe urme de lovituri pe corp. Parinții spun ca, in ultima vreme, fetița ar fi cazut de mai multe ori. Polițiștii fac verificari acum ca sa afle cauza…

- O fetita in varsta de doi ani din judetul Harghita a fost gasita moarta in casa cu urme de violenta pe corp. Medicii de la Serviciul de Ambulanta care au intervenit la caz au sesizat natura ranilor si au anuntat politistii.

- Un accident rutier a avut loc duminica, 2 ianuarie, la ora 13.50, pe D.N.1, in localitatea bihoreana Oșorhei.Un barbat de 30 de ani, din municipiul Cluj Napoca, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Cluj Napoca – Oradea, a accidentat o minora de 9 ani, care, nesupravegheata, s-a…

- Fetița in varsta de 12 ani, disparuta de la domiciliul sau din Reteag, a fost gasita in județul Cluj. Polițiștii au incredințat-o deja mamei. Va reamintim, copila din Reteag a disparut in 27 decembrie, insa mama ei a alertat polițiștii abia in 30 decembrie. Oamenii legii au cautat-o trei zile pana cand…

- O fata de 6 ani care incerca sa traverseze un drum național din județul Harghita a murit dupa ce a fost lovita de o mașina. Rudele copilului au incercat sa-l agreseze pe șofer, iar la fața locului au fost chemați luptatorii de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale.

- Tragedie in judetul Neamt Tatal care si a injunghiat sotia si cele doua fiice a marturisit motivul crimei.Barbatul din judetul Neamt care sambata si a injunghiat sotia si cele doua fetite gemene in varsta de doua luni si jumatate si a recunoscut faptele. El a fost audiat de anchetatori dupa mai multe…