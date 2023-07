Stiri pe aceeasi tema

- O fetița ucraineanca in varsta de 7 ani, care și-a pierdut piciorul in urma unui atac rusesc in regiunea Odesa, anul trecut, a caștigat medalia de aur la prima sa competiție de gimnastica, reușind sa-și depașeasca handicapul, scrie Sky News, citat de digi24.ro .

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures a anuntat, luni, lansarea Campaniei "Halatul alb - Puterea exemplului", care se adreseaza personalului feminin, cu varsta cuprinsa intre 24-64 de ani, din cadrul unitatilor sanitare publice si private din regiunea Centru, pe care le incurajeaza…

- In noaptea spre luni, la substatia operatorului de sistem de transport a energiei din regiunea Odesa s-a produs o avarie, dar, totusi, consumatorii nu au fost deconectati de la energia electrica. Ministerul Energiei al Ucrainei a raportat acest lucru pe site-ul sau. ”Din cauza unei situatii de urgenta…

- Deconectari masive de energie electrica sunt anunțate in diferite regiuni ale Moldovei, inclusiv in Chișinau și regiunea transnistreana Canalale de telegram anunța și deconectari de energie electrica in regiunea Odesa, Ucraina. La fel, distribuitorul de energie electrica de la Tiraspol anunța o mare…

- O fetița din Botosani, in varsta de un an si jumatate, a ajuns in weekend-ul trecut in stare grava la spital dupa ce a baut benzina. Micuța a luat o inghițitura din amestecul pregatit de tatal ei. Barbatul pusese intr-un recipient de plastic benzina si ulei pentru a alimenta rezervorul unei motocoase.…

- Sportivul de la Centru de Pregatire a Loturilor Naționale a cucerit medalia de aur in categoria de greutate de pina la 97kg la competiția mondiala din capitala Georgiei, orașul Tbilisi. Discipolul antrenorului Dumitru Prodan a reusit cel mai bun rezultat de 196 kg la proba impins.

- O minora de 15 ani, originara din Odesa, a disparut la Chișinau, acum o saptamana. Potrivit Poliției Capitalei, in data de 20 aprilie, tanara a plecat de la un Centru de plasament din Chișinau și este de negasit pana in prezent.