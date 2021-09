O fetiță de 13 ani, găsită fără viață într-o râpă dintr-o pădure O fetita de 13 ani a fost gasita moarta, duminica, intr-o rapa adanca dintr-o padure aflata pe raza comunei Telciu. Cu o seara inainte familia a anuntat Politia despre disparitia ei, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud. Din primele informatii, fetita ar fi plecat singura de la domiciliu. Familia i-a anuntat disparitia sambata seara, iar politistii au cautat-o pana in jurul orei 4 dimineata. Ulterior, corpul neinsufletit al fetei a fost gasit de catre un vecin intr-o rapa adanca de aproximativ 35 de metri. “Ieri (sambata – n.r.), in jurul orei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Potrivit stiridiaspora.ro, familia fetei în vârsta de 13 ani, din satul Telciu, județul Bistrița-Nasaud, a anunțat dispariția copilei sâmbata, 25 septembrie, în jurul orei 20:40. Cautarile polițiștilor au fost îngreunate de vizibilitatea redusa.

O fata in varsta de 13 ani, data disparuta de familie, a fost gasita, duminica, decedata intr-o rapa din padurea din Telciu, județul Bistrița-Nasaud. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili cauza decesului. Familia fetei in varsta de 13 ani, din Telciu, județul Bistrița-Nasaud, a anunțat dispariția…

O copila de 13 ani a fost gasita fara suflare intr-o padure din comuna Telciu. Se pare ca aceasta a cazut intr-o rapa și a suferit rani grave. Familia o daduse disparuta aseara. Potrivit mesager24.ro, copila de 13 ani ar fi mers ieri la cules de ciuperci intr-o padure din zona și nu s-ar mai fi intors…

O copila de 13 ani din Telciu a fost gasita moarta, duminica dimineața, intr-o rapa dintr-o padure din zona comunei. Fata a fost data disparuta de familie sambata seara, iar polițiștii au cautat-o pana azi, la ora 4.00. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, ieri in jurul orei 20:40, polițiștii Secției 6 Poliției…

