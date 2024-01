O fetitã a fost salvatã de oamenii cu suflet mare, care au donat!! SALVATORII AU INVINS …Asociatia „Salveaza o Inima” a atins inimile multor oameni, printr-un gest profund de generozitate si speranta, facut cu sprijinul celor care au donat bani pentru o cauza nobila. Cu o contributie substantiala de 70.057 de lei, confirmata printr-un ordin de plata, aceasta asociatie nu doar ca a finantat o interventie chirurgicala vitala, […] Articolul O fetita a fost salvata de oamenii cu suflet mare, care au donat!! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

