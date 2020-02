Stiri pe aceeasi tema

- Un susținator al gruparii teroriste Stat Islamic a recunoscut ca planuia sa arunce in aer Catedrala Saint Paul din Londra, informeaza BBC. Femeia in varsta de 36 de ani a fost arestata dupa ce a cerut explozibili de la un polițist sub acoperire, potrivit Mediafax.Safiyya Shaikh, originara…

- Premierul Boris Johnson a declarat ca va lua masuri mai stricte în ceea ce privește eliberarea din închisoare în urma atacului comis duminica de un militant islamist în orasul Londra, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. Atacatorul, pe numele sau Sudesh…

- Tanarul a fost condamnat pentru propaganda terorista in anul 2018, dupa ce a postat pe retelele de socializare imagini ale activitatilor gruparii teroriste Stat Islamic si a facut apologie acestie organizatii. Acesta avea 17 ani in momentul comiterii ultimei infractiuni. Agresorul…

- Barbatul care a fost împușcat mortal de poliție, la Londra, dupa ce a înjunghiat doua persoane, fusese eliberat din închisoare în ianuarie. Ispașise numai jumatate dintr-o pedeapsa cu trei ani și patru luni de detenție, primita pentru infracțiuni de natura terorista, relateaza…

- Barbatul care a înjunghiat duminica trei persoane în sudul Londrei și a fost ulterior ucis de polițiști fusese eliberat la finalul lunii trecute din închisoare, dupa ce executase mai puțin de jumatate dintr-o pedeapsa primita pentru infracțiuni de natura terorista, informeaza BBC și…

- Un barbat a fost impuscat de catre politisti in sudul Londrei, intr-un incident de tip terorist, in urma caruia mai multe persoane au fost injunghiate, anunta BBC.Atacul a avut loc in zona Streatham, din sudul capitalei britanice.Martorii au povestit pe retelele sociale ca au auzit trei impuscaturi…

- Asta Juskauskiene si-a parasit sotul dupa ce l-a cunoscut pe internet, apoi in realitate pe Mantas Kvedaras, un tanar eliberat recent din inchisoare. Sotul ei, Giedruis Juskauskas, a refuzat sa divorteze si a continuat sa ofere asistenta pentru copiii lor. Prinsa la mijloc intre doi barbati, femeia…

- Autoritatile turce au arestat o femeie cu cetatenie franceza suspectata ca intentiona sa se alature gruparii Stat Islamic (SI) in Siria, au relatat marti media turce, transmite AFP, potrivit Agerpres. Presa turca a mentionat ca femeia va fi expulzata. Aceasta, in varsta de 21 de ani, a fost arestata…