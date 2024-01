O femeie și un copil de 5 ani, loviți de o mașină în parcarea unei școli Accident miercuri dimineața in parcarea unei școli din Petroșani, județul Hunedoara. O femeie și baiețelul acesteia au ajuns la spital dupa ce au fost loviți de o mașina. „La data de 17 ianuarie 2024, in jurul orei 07:55, Politia Municipiului Petroșani a fost sesizata despre faptul ca, in parcarea adiacenta unei unitați școlare din Petroșani, […] Articolul O femeie și un copil de 5 ani, loviți de o mașina in parcarea unei școli a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- O mama și copilul ei au fost loviți cu mașina, de catre un șofer neatent, in curtea unei școli din Petroșani. Cei doi au fost transportați la spital pentru a li se acorda ingrijiri medicale.

