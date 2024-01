Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 70 de ani si-a pierdut viata, duminica seara, dupa ce casa ei, din localitatea Corlateni, a luat foc, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.

- Un barbat in varsta de 54 de ani, din localitatea botosaneana Calinesti, si a pierdut viata, vineri, intr un incendiu care i a cuprins locuinta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Botosani. Un barbat in varsta de 54 de ani, din localitatea botosaneana Calinesti,…

- Un barbat in varsta de 44 de ani din localitatea Vama a decedat, joi, dupa explozia centralei pe lemne cu care isi incalzea locuinta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, explozia nu a fost urmata de incendiu. „Pompierii militari, cu…

- Un barbat in varsta de 99 de ani a suferit arsuri pe mai bine de 30% din suprafata corpului, in urma unui incendiu produs, in noaptea de miercuri spre joi, in locuinta sa din localitatea Cucuteni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres.Potrivit…

- O familie din localitatea Letca Noua a ramas fara acoperis deasupra capului, in urma unui incendiu violent, ce s a produs astazi. Din fericire, nimeni nu a fost ranit Flacarile au izbucnit in dormitor, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit. O familie din localitatea Letca Noua a ramas fara acoperis…

- O femeie, in varsta de 57 de ani, si a pierdut viata, astazi, in urma unui incendiu ce a izbucnit in locuinta sa. O femeie, in varsta de 57 de ani, si a pierdut viata, astazi, in urma unui incendiu ce a izbucnit in locuinta sa. Sotul acesteia, de 68 de ani, a suferit arsuri la nivelul membrelor inferioare…

- Batrana scoasa de vecini din flacari. Casa in care se afla, s-a facut scrumO femeie de 77 de ani din localitatea Copalau a fost salvata din locuinta sa, care luase foc, de vecini, inainte de sosirea echipajelor de pompieri, au anuntat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- O femeie in varsta de 77 de ani a murit carbonizata intr-un incendiu izbucnit, joi, la locuinta sa din localitatea Uricari, iar sotul ei a suferit arsuri de gradele I si II la nivelul picioarelor si la un umar, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…