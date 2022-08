Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au deschis marti un dosar penal impotriva politicianului rus de opozitie Ilia Iasin, pentru ca a raspandit informatii "false" despre armata rusa, potrivit avocatului sau Vadim Prokhorov, relateaza CNN. Yashin este un aliat apropiat al lui Alexei Navalnii.

- Politistii Biroului Investigatii Criminale, cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale, au efectuat patru perchezitii in municipiul Braila in cadrul unui dosar penal intocmit pentru inselaciune in domeniul imobiliar, informeaza vineri IPJ Braila.

- O femeie din Indonezia a fost șocata sa afle ca soțul ei cu care era casatorita de 10 luni este de fapt femeie, in ciuda faptului ca au avut relații intime in mod constant.

- Polițiștii fac cercetari dupa ce in spațiul public au aparut imagini de la un concert desfașurat in București in timpul caruia unul dintre cantareți a intrat in conflict cu un spectator. Surse apropate anchetei spun ca in conflict a fost implicat cantarețul Grasu XXL. Polițiștii anunța ca au vazut…

- Politistii din Targu Mures au intocmit un dosar penal unei femei in varsta de 54 de ani, care a provocat un accident rutier soldat cu pagube materiale, in timp ce conducea masina avand o alcoolemie de 1,25 mg/l alcool pur in aerul expirat, potrivit Agerpres.

- Mitropolia Olteniei este cercetata de Poliția Craiova pentru furt de curent. Politistii din Craiova au deschis un dosar penal pentru furt de energie electrica, dupa ce au fost sesizati de reprezentantii companiei de distributie, pentru bransamente ilegale la Mitropolia Oteniei, informeaza Antena3.

- O femeie din judetul Gorj a fost retinuta de procurori dupa ce si-a injunghiat sotul cu un cutit, victima suferind rani grave si inregistrand pierderi mari de sange.

- Unul din cei mai cunoscuti interlopi ieseni, Adrian Corduneanu, aflat in arest la domiciliu pentru santaj, este audiat, vineri, de politisti intr-un alt dosar, dupa ce ar fi o amenintat o persoana, relateaza News.ro.