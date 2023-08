Stiri pe aceeasi tema

- La cateva ore de la cazul care a șocat Romania, s-au luat primele masuri legale. Parchetul a deschis un dosar penal in cazul spitalului din Urziceni, dupa ce o tanara de 24 de ani a nascut in fața unitații medicale. Instanța urmeaza sa ia o decizie in acest caz.

- La data de 26 iulie 2023, in jurul orei 12,00, un autoturism care se deplasa pe DN 67 C, in direcția Oașa – Sebeș și era condus de un barbat de 62 de ani, din municipiul București, la kilometrul 98 + 500 de metri, a fost surprins de un arbore care a cazut pe plafonul autoturismului, fiind smuls din…

- O tanara a fost gasita fara suflare intr-un hotel din Constanța. Cazul tragic a ajuns și in atenția poliției. S-a aflat ca femeia gasita fara viața avea doar 33 de ani. Din pacate, personalul medical ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic decat sa declare decesul acesteia. Cumplita descoperire…

- Un cunoscut blogger polonez a fost impuscat in fata logodnicei sale. Criminalul s-a sinucis cu aceeasi arma la cateva secunde, dupa ce isi lichidase rivalul in dragoste. Crima si sinuciderea au fost filmate de un localnic, scrie presa romana.

- Scandal intr-o familie din Bistra: O femeie a apelat la poliție dupa ce a fost agresata de soț. Ce au facut oamenii legii O femeie din Bistra a anunțat polițiștii dupa ce a fost amenințata și agresata de catre soț. La fașa locului s-au deplasat polițiștii și au emis pe numele barbatului un ordin de…

- O femeie din Otopeni este anchetata dupa ce și-ar fi ars bebelușul abia nascut in soba. O femeie din Otopeni, in varsta de 40 de ani, și-ar fi aruncat bebelușul in soba imediat ce acesta a venit pe lume. Poliția s-a sesizat abia dupa ce femeia a ajuns in stare grava la spital, cu sangerari abundente.…

- O femeie in varsta de 95 de ani cu dementa este in stare critica dupa ce ar fi fost electrocutata de doua ori de politie intr-un incident petrecut la un azil de batrani. Cazul a provocat un val de indignare in Australia, relateaza BBC.