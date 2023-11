Stiri pe aceeasi tema

- O femeie jandarm de la Brigada Speciala de Intervenție a Jandarmeriei a prinsa cu droguri in geanta. Timp de doua luni, tanara a indeplinit și funcția de purtator de cuvant al instituției. Femeia a fost prinsa de polițiști cu mai multe pliculețe de praf alb, despre care se presupune ca ar fi cocaina.…

- Mai mulți prieteni ai lui Vlad Pascu – șoferul care a omorat doi tineri in stațiunea 2 Mai dupa ce a consumat droguri – sunt verificați, intr-o operațiune anti-drog. Joi dimineața, polițiștii și procurorii DIICOT fac 11 percheziții la persoane banuite de trafic de droguri. Sunt vizați adolescenți din…

- Fostul sef al BCCO (Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate) Bucuresti, Constantin Paun, colonel in rezerva, care a ucis o femeie cu masina in orasul Popesti-Leordeni, nu era drogat in momentul accidentului.

- Autorul accidentului de la Popești Leordeni, Șoferul beat și drogat care a ucis o femeie in accident auto, in Popești Leordeni, este fost polițist-șef la Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO) București, potrivit parlamentarului Dumitru Coarna. „Este fost polițist, colonel in rezerva.…

- Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate au depistat cinci persoane care aveau asupra lor droguri de risc și de mare risc, pentru consum propriu. Și jandarmii au gasit alte persoane care au intrat la festival cu droguri.