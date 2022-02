O femeie însărcinată a lăsat un vraci să-i înfigă un cui în cap. Motivul este incredibil O femeie din Peshawar, Pakistan, a ajuns la spital cu un cui infipt in cap. Ea e insarcinata in trei luni și a povestit ca a lasat un vraci sa-i infiga cuiul dupa ce i-a promis ca va naște baiat. Inițial, femeia a incercat sa-și scoata singura cuiul cu un clește, dar nu a reușit. Durerile au devenit insuportabile, așa ca a mers pana la urma la spital. Ea le-a spus medicilor ca singura și-a infipt cuiul, dar apoi a recunoscut ca un vraci e responsabilul. Femeia le-a mai spus cadrelor medicale ca e insacinata in trei luni, mai are acasa trei fetițe, iar soțul a amenințat-o ca o va parasi daca nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

