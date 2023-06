O femeie grav bolnavă a câștigat tratament gratuit, în instanță. A dat în judecată Ministerul Sănătății O femeie din județul Alba, grav bolnava, și-a caștigat in instanța dreptul la tratament gratuit. Ea a dat Ministerul Sanatații in judecata intrucat medicamentul pentru boala de care sufera costa o avere. Femeia din Cugir a fost diagnosticata cu cancer scuamos bronho-pulmonar. Medicul curant i-a prescris Nivolumab, un medicament care, in cazul afecțiunii de care […] The post O femeie grav bolnava a caștigat tratament gratuit, in instanța. A dat in judecata Ministerul Sanatații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din județul Alba, grav bolnava, și-a caștigat in instanța dreptul la tratament gratuit. Ea a dat Ministerul Sanatații in judecata intrucat medicamentul pentru boala de care sufera costa o avere. Femeia din Cugir a fost diagnosticata cu cancer scuamos bronho-pulmonar. Medicul curant i-a prescris…

- O femeie din județul Alba, diagnosticata cu cancer scuamos bronho-pulmonar, a caștigat in instanța dreptul la tratament gratuit. Pacienta a dat Ministerul Sanatații in judecata intrucat pentru boala de care sufera ea, medicația recomandata de medic și decontata 100% in alte tipuri de cancer, costa o…

- O femeie din Alba, grav bolnava, și-a caștigat dreptul la tratament gratuit, in instanța. A dat in judecata Ministerul Sanatații O femeie din Cugir grav bolnav, și-a caștigat dreptul la un tratament scump, decontat integral, in instanța. Este vorba despre o practica din ce in ce mai comuna intalnita…

- Bolnavii de cancer din Romania vor ieși in strada și vor acționa in judecata Ministerul Sanatații „pentru nerespectarea legii”, dupa ce instituția a anunțat miercuri ca lanseaza un nou Plan de Combatere a Cancerului, cand trebuia sa publice pana in iunie normele de aplicare a planului adoptat prin lege…

- Lotul Otopeni, format din foști și actuali șefi ai Aeroportului, dar și persoane fizice și reprezentanții firmelor de duty-free va fi judecat in instanța, dupa ce procurorii DNA au finalizat rechizitoriul. Ancheta anticorupție ii incrimneaza acum pe patru dintre inculpați – Cristi Balan, „fara calitate…

- Sute de rezidenti au ramas fara loc in urma concursului de intrare in Rezidentiat organizat in sesiune extraordinara din 14 mai. Ei sustin ca, desi au promovat concursul, nu vor avea putea profesa. In replica, Ministerul Sanatatii arata ca, in aceasta sesiune extraordinara, punctajul minim acceptat…

- Curtea de Apel Bacau a decis, marți, definitiv, ca Gheorghe Moroșan și soția sa Aurelia, acuzați ca au sechestrat și ucis doi muncitori care lucrau in apartamentul lor, vor sta in spatele gratiilor 30 de ani, respectiv 12 ani. Instanța a menținut, astfel, decizia data de Tribunalul Bacau in toamna anului…

- Județele Teleorman, Giurgiu și Olt au cele mai mari procente de pacienți care spun ca personalul medical le-a cerut bani, in timp ce la polul opus sunt județele Covasna, Alba și Brașov, potrivit datelor de pe platforma Graphs.ro pentru luna martie, pe baza informațiilor de pe platforma data.gov.ro.…