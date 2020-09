O femeie din Texas a suferit arsuri grave după ce și-a dat cu dezinfectant pe mâini și a folosit apoi o lumânare Femeia a ajuns la terapie intensiva cu arsuri grave pe tot corpul, dupa ce soluția cu care și-a dezinfectant mainile a luat foc și a explodat in timp ce a aprins o lumanare, scrie New York Post. ”Oriunde aveam dezinfectant pentru maini s-a aprins focul. Evident, m-am ars pe toata fața. Și, in doar cinci secunde, intregul meu corp a fost cuprins de flacari ”, a declarat Kate Wise pentru KHOU-TV din Houston. Sticla cu dezinfectant care se afla in apropiere a explodat și flacarile s-au raspandit, a spus ea.Wise a reușit sa-și scoata hainele arse și sa-și evacueze din casa fiica cu handicap și animalele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

