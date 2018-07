Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al justitiei a anuntat luni arestarea unei cetatene ruse acuzate de conspiratie ca agenta a guvernului Rusiei, dezvoltand legaturi cu cetateni americani si infiltrandu-se in grupuri politice, informeaza Reuters.Maria Butina, in varsta de 29 de ani, lucra sub indrumarea…

- Ministerul de externe de la Moscova a respins vineri ca nefondata inculparea in Statele Unite a 12 agenti ai serviciilor ruse de informatii, acuzati de piratarea computerelor Partidului Democrat american inaintea alegerilor prezidentiale din SUA din noiembrie 2016, informeaza Reuters.Departamentul…

- Porosenko s-a intalnit cu liderii NATO la Bruxelles la un summit in cadrul caruia aliatii si-au reafirmat deja angajamentul fata de integritatea teritoriala a Ucrainei si au mentionat ca nu vor recunoaste niciodata anexarea ilegala a teritoriului ucrainean Crimeea.Cu toate acestea, unii…

- Statele Unite au repetat miercuri avertismentul ca ar putea sanctiona firmele occidentale care participa la proiectul conductei de gaze Nord Stream 2, prevazut sa conecteze Germania direct la resursele Rusiei, informeaza Reuters. "Am spus clar ca firmele care colaboreaza la proiectul sectorului…

- "Avem o multime de probleme cu Rusia, fara nicio indoiala", a spus Von der Leyen in marja summitului Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) care se desfasoara miercuri si joi la Bruxelles. "Pe de alta parte, in mod cert trebuie sa tii deschise canalele de comunicare intre tari sau aliante…

- Germania nu este prizoniera politicii rusesti, a declarat miercuri ministrul apararii german, Ursula von der Leyen, in replica la acuzatia presedintelui american Donald Trump, conform careia Germania este "total sub controlul" Moscovei, informeaza Reuters, preia Agerpres."Avem o multime de…

- Secretarul apararii Statelor Unite, Jim Mattis, s-a intalnit miercuri, la Washington, cu omoloaga sa din Germania, Ursula von der Leyen, relateaza DPA. El s-a declarat satisfacut de contributia Germaniei la NATO. DPA reaminteste ca guvernul la Berlin a anuntat recent cresterea cu 80% a cheltuielilor…