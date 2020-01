Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 73 de ani din Cugir, Romania, a tesut pe o panza de șapte metri toate strofele poeziei „Luceafarul”. Opera unicat a fost expusa miercuri la Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman” din Craiova, cu prilejul Zilei Culturii Naționale, la 170 ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu,…

- Miercuri se implinesc 170 de ani de la nașterea poetului național al Romaniei, Mihai Eminescu, și este sarbatorita și Ziua Culturii Naționale, ocazie punctata cu mesaje de majoritatea personalitaților din Romania. Printre acestea se numara și Ana Birchall, care a postat pe contul de Facebook…

- Astazi se implinesc 170 de ani de la nașterea marelui poet național Mihai Eminescu. De asemenea, tot pe 15 ianuarie, romanii celebreaza Ziua Culturii Naționale. Pe data de 7 decembrie 2010, s-a stabilit in baza Legii 238 / 2010 ca 15 ianuarie sa fie Ziua Culturii Naționale. Aceasta reprezinta data nașterii…

- Adrian Tabacaru lanseaza miercuri online opera rock ”Lucifer”, dupa ”Luceafarul” lui Mihai Eminescu: ”Simțeam un fel de prezența in casa care ma inspira”, a povestit pentru MEDIAFAX, muzicianul care a convins sa i se alature muzicieni și actori printre care se numara și un artist de Hollywood.O…

- Versurile lui Mihai Eminescu au fost modificate putin la Iasi, la ceremonia organizata cu ocazie Zilei Nationale a Romaniei. „De la Nisa pan'la Tisa“, asta s-a rostit, referitor la Romania, pe scena amplasata in Piata Palatului Culturii din Iasi.

