Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia a avut loc sambata dupa-amiaza, in localitatea Barcanesti. Un baiat de circa 15 ani și-a pierdut viața in timp ce era la scaldat intr-o balta artificiala, a transmis ISU Ialomița, citat de Agerpres . La fața locului, au intervenit un echipaj de scafandri de la ISU Bucuresti, o ambulanta de…

- O femeie de 39 de ani a murit pe loc, iar alte patru persoane, printre care un minor, au ramas blocate intre fiarele automobilului, dupa ce s-au tamponat intr-un copac, in localitatea Hiliuți, raionul Falești. Salvatorii au intervenit la fața locului cu o misiune de descarcerare.

- Un barbat in varsta de 50 de ani a murit in urma unui accident agricol, fiind prins sub un utilaj, o presa de balotat. Totul s-a intamplat astazi, in Sacașeni – Satu Mare. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD cu echipaj de prim-ajutor, din cadrul…

- Un barbat de 49 de ani din localitatea Scaiuș, județul Caraș-Severin, a murit, dupa ce a cazut de pe schela unei biserici. Primele informații arata ca victima efectua lucrari in locul unde și-a gasit sfarșitul. Oamenii legii au fost sesizați cu privire la cele intamplate, iar medicii au intervenit de…

- Salvatorii de la ISU Dobrogea intervin duminica in Medgidia, unde o femeie a cazut in canalul Dunare-Marea Neagra. La fața locului se intervine și cu un elicopter SMURD, potrivit publicației locale Replica Online . Din primele informații, aceasta ar fi cazut din dreptul salii de sport din oraș. La fața…

- Zi cu ghinion pentru un barbat de aproximativ 56 de ani din localitatea Negrilești. Acesta și-a prins picioarele intr-un utilaj agricol, iar echipajele medicale au fost nevoite sa solicite un elicopter SMURD care sa-l transporte la o clinica de specialitate. Accidentul s-a produs in urma cu puțin timp,…

- VIDEO: Barbat din Alba RANIT GRAV in timp ce lucra cu un utilaj agricol. A fost chemat de urgența un elicopter SMURD Un barbat din Aiud a fost ranit grav, sambata, 30 aprilie, in timp ce lucra cu un utilaj agricol. Salvatorii au solicitat un elicopter SMURD pentru a-l transporta pe barbat la Targu Mureș. …

- „La data de 8 aprilie a.c., politistii au intervenit la un accident rutier produs in jurul orei 17.50, pe DN1 E60, pe raza localitatii Copaceni. Din primele date, un barbat de 73 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe directia Cluj-Napoca spre Copaceni, intr-o curba deosebit…