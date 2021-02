O femeie din Constanța a găsit 10.000 de euro pe jos la intrarea într-un mall. Ce a făcut imediat cu banii Un sucevean a mers la Constanța cu 60.000 de euro asupra sa pentru a-și cumpara un apartament. S-a oprit la un mall de la intrarea in oraș și apoi a sesizat ca ii lipsesc 10.000 de euro. S-a dus la poliție și a reclamat ca a fost jefuit. Barbatul avea toți banii asupra sa, intr-o borseta atunci cand a intrat in centrul comercial. Dupa ce și-a platit cumparaturile, a observat ca ii lipsesc o parte din bani, mai exact, 10.000 de euro. A sunat la 112 și s-a oprit la Secția 2 Poliție. Oamenii legii au verificat camerele de supraveghere, dar fara a observa ceva suspect. Pe cand iși pierduse orice speranța,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

