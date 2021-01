O femeie din Cluj a murit după ce a căzut într-o fântână

O femeie din localitatea Bercheșu, comuna frata, județul Cluj, a murit dupa ce a cazut într-o fântâna.

Autoritațile au fost semnalate în dimineața zilei de marți, 19 ianuarie, la ora 9:10. &"O autospeciala a intervenit pentru a scoate o femeie cazuta în fântâna, într-o gospodarie din localitatea Bercheșu. Alerta a fost data în jurul orei 9.10 min. Pompierii au intrat în fântâna și au scos corpul femeii, care prezenta rigiditați cadaverice, astfel încât… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

