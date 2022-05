O femeie de 75 de ani, pe podium la Festivalul de moda din Iasi: Nu atat ca mi-a fost frica sa nu cad, dar nu mai am reflexele tineretii

Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Constantinescu, un model in varsta de 75 de ani, a defilat, duminica seara, pe spectaculosul catwalk din Gradinile Palas, din Iasi, la Romanian Fashion Week. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Un model in varsta de 75 de ani a defilat, duminica seara, pe spectaculosul catwalk din Gradinile Palas, din Iasi, in ultima zi a Romanian Fashion Week. Festivalul de moda a fost organizat, in acest weekend, in cadrul Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative…

- O femeie a fost salvata joi in orasul chinez Changsha (centrul tarii) dupa ce a supravietuit timp de sase zile sub daramaturile unei cladiri care s-a prabusit in 29 aprilie, potrivit mediilor oficiale citate de EFE.

- Chinezul Jixian Wang, care locuiește la Odesa, a inceput sa faca de la inceputul razboiului videoclipuri in care le explica concetațenilor cum arata viața in țara atacata de Rusia. Ulterior, autoritațile chineze au cenzurat clipurile tanarului. Deși familia sa se teme pentru soarta lui, tanarul a marturisit…

- In cursul acestei zile, 15 aprilie, in jurul orei 15:00, polițiștii au fost sesizați sa se deplaseze la un accident rutier care s-a produs pe autostrada A1 in zona localitații Margina, din județul Timiș, in care ar fi implicate 6 autovehicule, printre care 2 microbuze. In urma evenimentului rutier,…

- Este cel mai neințelegator nativ din zodiac și merge dupa urmatorul principiu: așteapta, așteapta, așteapta și, la un moment dat, se razbuna fara sa spuna nimic.Ai mare grija atunci cand alegi sa lucrezi sau sa ieși la o intalnire cu femeia Fecioara, pentru ca iți va analiza toate gesturile și nu va…

- O ieseanca din Parcovaci a ajuns sa ascunda cutitele din casa pentru ca sotul violent sa nu puna in pericol vietile ei si a celor doi copii. In cele din urma, ea s-a adresat instantei, cerand emiterea unui ordin de protectie impotriva acestuia. Femeia a aratat, in fata magistratilor Judecatoriei Harlau…

- A murit Eugenia Serbanescu, prima femeie baterist din Romania si din Europa. Artist instrumentist de marca, ea a facut parte timp de peste 35 de ani din Orchestra de Camera si cea Nationala a Societatii Romane de Radiodifuziune. Cu aceste doua orchestre a participat la zeci de turnee in strainatate,…