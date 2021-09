Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean, Delia Nenișcu, polițiștii din Botoșani au percheziționat locuința unei femei, in varsta de 73 de ani, banuita ca ar face contrabanda cu țigari. Femeie de 73 de ani, banuita de contrabanda cu țigari In urma perchezițiilor, potrivit…

- Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat pe 13 septembrie trei percheziții la domiciliu, la locuințele unor persoane banuite de activitați din domeniul contrabandei cu tutun si alcool. La final a fost gasita cantitatea de 710 litri de alcool etilic și peste 48.000…

- O femeie, de 40 de ani, care se afla in microbuzul lovit de tren luni, in judetul Cluj, a murit la spital. Alte opt persoane aflate in microbuz, printre care si fetita femeii, au fost ranite. Singurul care a scapat nevatamat a fost soferul autovehiculului, care a fost retinut de politisti. „Conducatorul…

- In data de 30 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Pogoanele au efectuat o percheziție domiciliara la o femeie de 30 de ani, din Padina, banuita de savarșirea infracțiunii de furt calificat din locuința. In urma desfasurarii perchezitiei, politistii au ridicat in vederea continuarii…

- Vineri, 30 iulie 2021, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați de catre o femeie, de 30 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca, in jurul orei 07.30, fostul soț ar fi intrat, fara voia sa, in locuința ei și ar fi agresat-o. In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului și a raspunsurilor…

- O tanara și prietenul ei, ambii din municipiul Botosani, suspectati ca au incendiat o locuinta, au fost retinuti marti de politisti, informeaza Agerpres . „Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale au emis ordonanta de retinere pentru 24 de ore pe numele unei tinere de 21 de ani si al…