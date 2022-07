Stiri pe aceeasi tema

- Crampton Brophy, o femeie in varsta de 71 de ani, a fost acuzata ca și-a impușcat mortal soțul, pe Daniel Brophy, un barbat in varsta de 63 de ani, care a fost gasit fara suflare pe data de 2 iunie 2018 in cadrul Institutului Culinar Oregon din Portland, unde lucra ca bucatar. Iata ce carte a scris…

- Laura Cosoi, in varsta de 40 de ani și Cosmin Curticapean au o relație de 10 ani, iar in 2015 au devenit soț și soție. Cei doi au doua fetițe iar actrița este insarcinata cu cel de-al treilea copil, care va fi tot fata. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe Facebook, in care ii declara dragostea soțului…

- Biroul procurorului general din Ucraina a anunțat marți ca a pus sub acuzare membri ai armatei ruse și ai unui grup de mercenari suspectați ca au ucis o femeie primar intr-un sat ucrainean și pe doi membri ai familiei sale.

- Sfarșitul tragic al unei femei a ajuns in presa din intreaga lume. Un sot infidel a fost gasit vinovat de uciderea sotiei insarcinate, dupa ce a scris o lista de motive pentru a o parasi. Incidentul a avut loc in casa lor din Missouri, SUA.Beau Rothwell, in varsta de 31 de ani, și-a ucis soția, pe Jennifer…

- O femeie, de 29 de ani, din Moldovenești, județul Cluj, este acuzata ca și-a ucis soțul, cu 30 de ani mai in varsta. Femeia a fost reținuta, iar procurorii cer arestarea ei. Intre cei doi soți din Moldovenești a inceput un scandal, marți noaptea, iar femeia l-a asfixiat, scrie Mediafax. Potrivit procurorilor…

- Britney Spears este insarcinata cu al treilea copil. Artista internaționala, in varsta de 40 de ani, a anunțat pe Instagram ca va deveni din nou mama.Va fi primul copil al cuplului Britney Spears - Sam Asghari. Artista mai are doi copii Sean Preston, in varsta 16, și Jayden James, in varsat de 15 ani.…

- O femeie in varsta de 28 de ani din Australia a avut partea de intamplarea vieții ei. Aceasta s-a dus sa faca un duș obișnuit, insa a nascut in baie fara a știi ca e insarcinata. Soțul a gasit-o cu bebelușul in brațe.

Primarul orasului Bucea a declarat pentru BBC ca aproximativ 320 de civili au fost impuscati de trupele ruse in timpul ocuparii orasului.