Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul circula in Italia inca din septembrie 2019, arata un studiu al Institutului Național al Cancerului (INT), cu sediul in Milano, care semnaleaza ca boala produsa de virus s-ar fi putut raspandi in afara Chinei mai devreme decat s-a crezut anterior, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters…

- Daca se menține actuala tendința a pandemiei și daca oamenii nu respecta restricțiile, Polonia ar putea ajunge la 20.000 de noi cazuri de Covid-19 pe zi. Anuntul a fost facut astazi de ministrul sanatații Adam Niedzielski, potrivit Reuters. Polonia a inregistrat un numar tot mai mare de cazuri in ultimele…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunțat, marți, ca un vaccin anti-COVID-19 ar putea fi gata pana la sfarșitul anului 2020, relateaza Reuters, citata de Hotnews.ro.”Vom avea nevoie de vaccinuri și exista speranța ca pana la finalul acestui an am putea avea un vaccin.…

- Aproximativ una din zece persoane ar fi fost infectate cu noul coronavirus la nivel mondial, majoritatea populației planetei fiind inca vulnerabila in fața COVID-19, a anunțat luni, 5 octombrie, Mike Ryan, directorul executiv al Programului Organizației Mondiale a Sanatații pentru Urgente Sanitare,…

- Salariile profesorilor, soldaților și angajaților guvernamentali nu vor crește in anul 2021 in Taiwan, din cauza poverii financiare aduse de pandemia de coronavirus, au anunțat sambata autoritațile de la Taipei, potrivit TaiwanNews.com.Decizia a fost luata pe baza unui studiu detaliat al Guvernului…

- Peste 54.500 de evaluari colectate de la 8.549 de profesionisti care lucreaza in sectorul financiar au fost evaluate de Indicele Global Financial Centres Index (GCFI), care se bazeaza pe studiul firmei de consultanta Z/Yen Group, in parteneriat cu Institutul de Dezvoltare din China. Pe primele doua…

- Potrivit site-ului Universitatii Johns Hopkins, cele mai multe cazuri au fost inregistrate in Statele Unite (peste 6,6 milioane), India (5,1 milioane), Brazilia (4,4 milioane) si Rusia. Aceasta din urma a depasit recent pragul de 1 milion de infectii. Primele patru cele mai afectate tari insumeaza…