Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Marea Britanie duce o lupta grea cu boala de care sufera, leucemie mieloida, pentru a reusi sa-si aduca pe lume copilul si sa se casatoreasca, dupa ce medicii i-au mai dat doar o zi de trait, dar a trecut deja mai mult de o luna de la diagnosticare.

- Luptatorii SAS din Alba au intrat peste o femeie și un barbat banuiți de furt: Ce au descoperit in urma perchezițiilor In dimineața zilei de 12 iulie, o femeie și un barbat din Teiuș au fost țintele unor percheziții domiciliare a luptatorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. Cei doi sunt banuți…

- O femeie din Marea Britanie a dat naștere unui baiețel care cantarea mai bine de 5 kilograme și 600 de grame. Cadrele medicale care asistau la operația de cezariana au fost surprinse și au avut nevoie de intatiri.

- Accident la Sebeș: Femeie lovita de un autoturism in timp ce incerca sa treaca strada printr-un loc nepermis O femeie a fost ranita intr-un accident produs la Sebeș. Se pare ca aceasta a incercat sa traverseze strada printr-un loc nepermis, fara sa se asigure, moment in care a fost surprinsa și accidentata…

- Subvariantele Omicron BA.4 și BA.5, identificate pentru prima data in Africa de Sud, ar putea deveni in curand tulpinile dominante in Europa și SUA, spun experții in sanatate, transmite BBC. Cele doua tulpini au fost adaugate pe lista de monitorizare a Organizației Mondiale a Sanatații inca din luna…

- Medicii din Spitalul Cardarelli din Napoli au efectuat, in ultimele zile, doua intervenții chirurgicale de excepție. Ei au extirpat de la doua femei doua tumori ovariene, una cu o greutate de 24 de kilograme și cealalta avand 17 kg. Prima operație a fost efectuata la o femeie in varsta de 65 de ani.…